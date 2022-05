Vitamín K2 – nový supervitamín s Nobelovou cenou…

Na trhu se objevil vitamín K2. Že nevíte, k čemu je dobrý a proč dostal přívlastek supervitamín? Prozradíme Vám nejen to, ale především důvod, proč by Vám právě on neměl doma chybět. Navíc Vás seznámíme s cestou, jak jej vyzkoušet zadarmo a získat ho rovnou na celý měsíc.

Jméno objevitele vitamínu K pro Vás asi nebude to nejdůležitější. Vás bude zcela logicky nejvíce zajímat to, k čemu je takový vitamín K vůbec dobrý. Ale pro pořádek, vitamín K byl objeven dánským vědcem Henrikem Damem. Stalo se tak při jeho vědecké studii o cholesterolu. Pokles kostní hmoty v těle Abychom správně pochopili důležitost role vitamínu K v těle, musíme začít u vápníku. Jistě víte, že s narůstajícím věkem nám vápníku v kostech ubývá a hustota kostí se snižuje. Děje se tak od 30 let věku. Ale asi lepší než tisíc slov bude grafické znázornění. FOTO: NaturaMed Jakmile nám začne vápníku ubývat, musíme hledat náhradní zdroje, abychom udrželi svou kostru silnou. Jednou z možností mohou být potravinové doplňky nebo samotné potraviny s obsahem vápníku. Jakmile začneme do těla vápník přijímat, přichází na řadu právě vitamín K2 a jeho „superschopnost“. Co je supervitamín – vitamín K2 a jak funguje? Velmi zjednodušeně řečeno, vitamín K2 zajišťuje přenášení vápníku, který ulpívá na stěnách žil a tepen, a jeho následné ukládání do kostry. Ano, přijímaný vápník totiž ztěžuje průtok krve. Samotné přemístění vápníku ze žil do kostí lze popsat téměř infantilně. Představme si maminku, která po dítěti uklízí rozházené hračky po celém bytě. Různých autíček, kostek a kostiček je všude tolik, že se kvůli tomu pomalu nedá projít bytem bez újmy. Maminka proto začne všechny hračky sbírat a ukládat je tam, kam patří. Vitamín K2 dělá to samé. Uklízí cévy, ze kterých bere vápník, ten následně přenáší a ukládá do kostí ještě za pomoci vitamínu D. Kde najít vitamín K? No, bohužel není ve vepřovém ani ve svíčkové, dokonce ani v pivu. Jaká škoda! V jídle ovšem je! Například v tradičním japonském pokrmu Nattó. Jestli o něm ovšem slyšíte poprvé, je to jako s tou svíčkovou. Potravinový doplněk. Ať se nám to líbí, nebo ne, je to nejsnazší a nejlevnější varianta, jak do těla potřebný vitamín dopravit pravidelně. Podívejte se, jaké nereálné množství potravin byste museli zkonzumovat, abyste tělu dopřáli to, co nabízí jedna tobolka vitamínu K2. FOTO: NaturaMed Na trhu jsme vybrali jeden z doplňků stravy, a to Vitamín K2 Complex, který představuje doporučenou denní dávku – 75 μg vitamínu K a 5 μg vitamínu D. Vyzkoušení zdarma Pokud si přejete takový produkt vyzkoušet, můžete. Norský doplněk stravy Vitamín K2 Complex si můžete vyzkoušet na měsíc zdarma. Stačí uvést potřebné údaje zde a produkt Vám přijde přímo do schránky jen za poštovné 49 korun, žádné závazky. Je na Vás, zda si potom budete chtít koupit další. ■