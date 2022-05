Proč se nejmenuje Jaromír? Jágr vtipkoval nad jménem Plekancova syna, ten mu to vrátil i s úroky!

Jaromír Jágr Michaela Feuereislová

„Gratuluji Lucii Šafářové a Tomáši Plekancovi k narození miminka a přeji celé rodině hlavně zdraví. Ať je celá vaše rodina šťastná,“ vzkázal Jágr. A pak si na účet Plekance zavtipkoval.

„Jen tobě jsem chtěl Pleky napsat, že jsi mi dal dva sliby. Ten první byl, že zařídíš a pohlídáš, aby porod proběhl až po naší baráži o udržení extraligy. To jsi splnil. Druhý slib byl, že pokud se zachráníme a narodí se syn, bude se jmenovat Jaromír. To jsi nesplnil. Já se nezlobím. Na děti jsi pořád ještě mladý, tak máš ještě šanci splnit to příště, užijte si to,“ napsal Jágr svému parťákovi a pak se nestačil divit.

Pod příspěvkem mu totiž drtivá většina fanoušků vzkazovala, že teď je s potomstvem na řadě on, což by jistě nebyl problém, protože má mladší přítelkyni Dominiku (27) a on sám ještě žádné dítě nemá.

„Milý Jaromíre, děkujeme za krásné a vtipné přání, ale zázraky neumím. Každopádně na rozdíl od tebe na té kladenské mládeži pracuji, máš nejvyšší čas také začít,“ rýpl si do něj v dobrém jeho kladenský parťák. Uvidíme, jak se k tomu kromě Jágra postaví i jeho láska Dominika... ■