Roky se snažila potřetí otěhotnět: Houslistka (46), která je v 8. měsíci, chce vystupovat 7 dní po porodu

Markéta Muzikářová Super.cz

Houslistka přibrala zatím deset kilo, pohlaví miminka si s manželem říct nenechali. "Máme kluka a holčičku, takže pohlaví neřešíme a vydržíme to mít jako překvapení," vysvětlila. V práci si dala pauzu, svoji smyčcovou kapelu INFLAGRANTI ale občas na koncerty doprovází. "Užívám si roli diváka a můžu je různě opravovat a rýpat do toho," smála se.

Hyperaktivní umělkyně, která měla jeden čas snad patero zaměstnání, kdy vedle hraní učila, psala do časopisu nebo zkoušela profesi realitní makléřky, dlouhou mateřskou dovolenou neplánuje. "Kvůli těhotenství jsem nehrála skoro rok, takže se těším na návrat na jeviště a sedm dní po termínu porodu mám naplánované, že budu hrát na koncertě. Může se samozřejmě cokoli stát, takže mám kolegyni, která mi kryje záda. Hlavně doufám, že nebudu rodit císařem, protože to bych pak nemohla hrát ještě dlouho," svěřila Super.cz.

Její přístup by mohl naštvat maminky, které se stejně jako ona snaží ve středním věku otěhotnět, a pokud se jim to podaří, chtějí být s miminkem co nejdéle doma. "Já si to nemyslím. S hodně ženami, i s těmi, které v mém věku nemohou otěhotnět, si píšu a radím jim svoje know-how. A hlavně, já se nevracím do práce tak, že bych někde byla osm hodin denně. Odjedu si na koncert, tam se nabiju těmi diváky a fanoušky, a zase se za pět nebo šest hodin vrátím domů. A miminko budu asi občas vozit s sebou," vysvětlila. ■