Diváci jí radí, ať pustí Alberta k vodě: Blonďatá hvězda ZOO na lásku stále čeká. Kdo je pro ni ten pravý?

Michaela Pecháčková Super.cz

Je stále single, takže žádný přítel nemohl protestovat, když se herečka Michaela Pecháčková rozhodla brát svoji roli na catistinzích soutěže krásy Muž roku opravdu vážně a prohlédnout si všechny mladé muže, kteří se dostali do semifinále. Leda by se to nezdálo Davidovi Gránskému (30) a Šimonu Bílinovi, s nimiž má pletky v seriálu ZOO.

"Baví mě to a užívám si, že nejsem na castingu já. Když jsem ten, kdo vybírá, tak je ta pozice jistější a je fajn zkusit si to z té druhé strany," smála se Míša. A jak by měl podle ní vypadat ideální muž? "Měl by být milý, vtipný, nesobecký. Co se vztahů týče, měl by mít tu slečnu opravdu rád. Měl by taky přemýšlet hlavou. Vzhled není na první místě, ale samozřejmě je fyzická přitažlivost příjemný bonus. Já osobně musím toho člověka hlavně blíž poznat, abych věděla, jaký opravdu je," svěřila.

Pokud by měla volit mezi typy, kterými jsou její seriáloví partneři, volila by něco mezi Haďákem a PR manažerem. Podobného hajzlíka, kterého v ZOO hraje David Gránský, prý naštěstí ve svém životě nikdy nepotkala.

"Chodí mi poměrně dost zpráv od diváků, kdy mi píší, že se mám vykašlat na Alberta, že to není dobrý kluk. Ale nemusejí se bát, je to opravdu jen seriál. A ani David takový v reálu není," ujistila Míša, která na pravou lásku ještě čeká. ■