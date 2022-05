Iva Kubelková: Mnohokrát jsem měla chuť změnit image

V pořadu Tvoje tvář má známý hlas si Iva vyzkoušela mnoho rolí. Tady se stala slavnou zpěvačkou, která si říká Sia Foto: Instagram.com/ivakubelkova

Co podle vás dělá ženu ženou?

Ženu dělá ženou rovnováha. Mezi tím, co žena chce být, a tím, co má pocit, že je. Mezi tím, co žena chce, a mezi tím, co si myslí, že musí. Mezi svou vlastní jistotou a nejistotou. To vše formuje nejen nás, ženy, ale člověka obecně. Nejsou to ani podpatky, ani rtěnky, ani spodní prádlo. Jsou to naše vnitřní procesy, boje i vnitřní síla, která se odráží navenek a formuje míru našeho vyzařování, kterou pak mnozí vnímají jako míru ženskosti. I když i toto hodnocení je vždy relativní, záleží na tom, kdo to hodnotí.

Kdy se cítíte být krásná?

Moje pocity jsem schopná spíš popsat jako to, kdy se cítím dobře a kdy ne. Krása je z mého pohledu velmi relativní. Je to věc názoru. Takže krásná se opravdu necítím nikdy. Buď je mi dobře, nebo ne. :-)

Co děláte pro to, abyste se tak cítila?

Pro to, abych se cítila dobře, dělám pochopitelně věci, kterými o sebe trochu pečuji. Je důležité, aby člověk nepřestával věnovat pozornost svému tělu a signálům, které z něho přicházejí. Takže já se snažím aktivně hýbat, cvičím kruhový trénink, moje strava je velmi bohatá na zeleninu, protože už 21 let nejím maso (pouze ryby), pečuji přiměřeně o svou pleť i vlasy. Užívám přírodní potravinové doplňky a mám neustále na paměti, že vnitřní nastavení člověka je vidět i navenek. Takže se snažím na sobě pracovat i po této stránce.

Dlouhé vlasy k vám patří. Měla jste přesto někdy chuť, radikálně je ostříhat nebo změnit jejich barvu?

Ano, mnohokrát. Nikdy jsem si to ale nemohla z pracovních důvodů dovolit. Zásadní změna image je součástí smluv s některými značkami, se kterými spolupracuji. I při moderování televizních pořadů, kde spadáte třeba pod zpravodajství, jako je Showtime, to není úplně chtěné.

Co by vás případně donutilo změnit image/účes?

To teď netuším. Až to nastane, tak vám řeknu. :-)

Jak o své vlasy pečujete? Na první pohled je vidět, že je máte zdravé!

Používám kvalitní šampony a kondicionéry, které jsou veganské. Užívám také potravinové doplňky na zdravé vlasy.

Jaké potravinové doplňky používáte?

Používám doplněk stravy Beautiful Hair by ANNA BRANDEJS.

S jakými výsledky?

Cítím, že mé vlasy jsou pevné, zdravé a lesklé. Když mám někde pracovní focení a někdo mě češe, často mám velmi pozitivní feedback na kvalitu mých vlasů. To mě velmi těší.

Doporučila byste tento doplněk stravy a proč?

Určitě ano. Za zkoušku to rozhodně stojí. Je mi jasné, že každé tělo je jiné a že výsledky nemohou být u všech stejné, ale když se podíváte, jak nadupaný je tento produkt vitaminy a minerály, které jsou ověřené jako pomocníci proti řídnutí, předčasnému šedivění nebo zesílení vlasů, je to určitě dobrá volba. K již stávajícím složkám doplňku teď nově přibyly kopřiva dvoudomá a extrakt z přesličky rolní, vitaminy B5, B6 a vitamin A.

Všimla jste si, že by vám doplněk stravy pro krásné vlasy Beautiful Hair by ANNA BRANDEJS kromě vlasů zlepšil i stav pleti?

Ano, právě třeba vitamin B5 podporuje tvorbu červených krvinek a zvyšuje celkovou odolnost těla. Často je označován jako vitamin krásy pro zdravou kůži, vlasy a sliznice.

Nedávno jsme vás mohli sledovat v televizní show Tvoje tvář má známý hlas, kde jste byla naprosto okouzlující. V pořadu jste vystupovala v nejrůznějších maskách. Netrpěla při tom vaše pleť či vlasy?

Děkuji. Čekala jsem, že obojí dostane opravdu zabrat a asi opravdu dostalo. Jen to není moc vidět a za to jsem ráda. :-) ■