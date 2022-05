Měla nadváhu a hrozila jí cukrovka: Televizní hvězda šokovala snímky v bikinách před zhubnutím 20 kil a po něm

Charlotte Dawson Profimedia.cz

Ačkoliv se sama sobě líbí na obou snímcích, přiznala, že musela shodit hlavně ze zdravotních důvodů. Hrozila jí totiž cukrovka. Dnes se cítí mnohem zdravěji.

„Je mi líto, jestli to někoho naštve, ale tak to prostě je. Vím, že existuje mnoho lidí, kteří mají nadváhu a neohrožuje to jejich zdraví, ale já mezi ně zkrátka nepatřím,“ popsala příspěvek.

„Po porodu jsem byla na hraně cukrovky druhého typu, takže jsem musela zhubnout. Naštěstí jsem to zvládla, aniž bych musela hladovět nebo se extrémně přepínat v posilovně,“ dodala.

Charlotte má šestnáctiměsíčního syna Noaha s ragbistou Mattem Sarsfieldem. Když chlapce čekala, měla těhotenskou cukrovku a hrozilo, že se u ní vyvine druhý typ. Zhubnout se jí podařilo zhruba za půl roku a je na sebe právem pyšná.

„Pořád mám na břiše strie, ty nikam nezmizí. A taky trochu tuku, aby mě během chladných nocí zahřál, ale určitě uvidím svého syna vyrůstat,“ pochvalovala si na sociální síti.

Hvězda reality show Ex On The Beach nebo Celebs Go Dating se stále vzpamatovává z potratu. S partnerem čekali druhého potomka, o kterého však bohužel přišli. Internetoví trollové se do ní nevybíravě pustili a osočili ji, že těhotenství předstírala, aby byla zajímavá, což Dawson také nepřidalo.

„Ještě nefunguji na 100 %. Jsem stále vyšťavená a unavená, pořád jsem tak trochu v agónii, ale pomalu se vzpamatovávám,“ nechala se slyšet před časem. ■