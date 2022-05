Přítelkyně Jaromíra Jágra v plavkách: Tuto postavičku chce půvabná Dominika ještě vylepšit

Dominika Branišová Foto: archiv D. Branišové

Na letošní formě do plavek se přítelkyně Jaromíra Jágra (50) rozhodla pořádně zamakat. Dominika Branišová (27) se do své proměny vrhla naplno, a to i s tím, že se na začátku zvěčnila před zrcadlem jen v plavkách.