Potvora (58) ze Zoufalek si vyrazila v minišatech bez podprsenky a vypadá neskutečně!

Nicollette Sheridan Profimedia.cz

Jestli by se o někom dalo říct, že umí zastavit čas, je to herečka Nicollette Sheridan (58). Blondýnka, u nás známá převážně ze seriálu Zoufalé manželky, si v pondělí zašla na večeři do hvězdami oblíbené restaurace Craig’s v Hollywoodu. V černých minišatech s hlubokým výstřihem vypadala velmi svůdně a to, že jí táhne na šedesát, by netipoval asi ani ten nejpřísnější kritik.