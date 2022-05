Nešlo ji přehlédnout! Největší a nejkřiklavější model na finále Miss vynesla tato sexy blondýnka

Aneta Chovanová Super.cz

"Je to aktuálně nejmodernější barva, která vládne světu. Řekly jsme si s návrhářkou Zuzkou Lešák Černou představu a vzniklo z toho toto. Šaty byly šité mně na míru. Bála jsem se, že to bude moc, ale je to super," řekla Super.cz Aneta, která vyrazila na galavečer do Fora Karlín s partou kamarádek.

Po rozchodu s otcem syna Patrika, podnikatelem Františkem Doležalem, v jejím životě zatím žádný nový muž není. "Nikdo po mém boku bohužel není," prozradila s tím, že s Františkem má stále velmi pěkný vztah a rodina často tráví čas spolu.

"Dnes hlídá syna František, tak mám v plánu si to večer užít. Zase tak dlouhé to ale nebude. Zítra už se synem máme nějaké plány, tak bych se mu ráda věnovala," uzavřela influencerka. ■