Model, který odhalí i deko navíc: Průšová se nasoukala do neuvěřitelně úzkých šatů, ze kterých se jí draly ven vnady

Kateřina Průšová Super.cz

"Tyto bandážové šaty miluju, ale prozradí každé deko. Šetřila jsem se týden, to je pravda. Tento styl je opravdu pro hubeňoury," řekla Super.cz Kateřina.

Na galavečer se připravovala zhruba dvě hodiny. "Byla jsem na make-upu a vlasech, šaty Soline jsou vypůjčené, šperky a kabelka jsou mé vlastní," dodala Průšová, která přišla především držet palce své kamarádce, šéfe soutěže Miss Czech Republic Taťáně Makarenko.

"Táňa je moje kamarádka, je to velká událost pro ni, konečně to měla na Nově, jak si moc přála. A musím říct, že se jí to neuvěřitelně povedlo. Byla to obrovská show světového formátu. Jsem za ni šťastná a také jsem ráda, že soutěž krásy zase po letech dostala pořádný lesk," uzavřela. ■