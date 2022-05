Ani tentokrát neměla na sobě horní díl prádla. Kuchařová úplně přestala nosit podprsenky se zvedacím efektem

Kuchařová vyrazila na prezentaci podprsenek bez podprsenky. Super.cz

„Do těchto těsných šatů se mi podprda nevešla. Když ale na prádlo sáhnu, tak si to užívám. Mám ráda barvy, sleduji trendy díky své práci. Je to důležitá součást mého šatníku,“ prozrazuje Kuchařová.

Spodní prádlo je Kuchařová zvyklá rozdělovat do kategorií. „Vždycky jsem měla svou šatnu, ve které mám vše srovnané. Na to jsem puntičkář. Jednou jsem se pokoušela to srovnávat podle barev, ale to se nepovedlo, protože se rozdělují do různých trendů,“ říká Kuchařová.

Jak už Kuchařová sama prozradila, preferuje barvy. „Nejsem fanouškem bílého spodního prádla. Sahám po krémových a pastelových barvách,“ říká Táňa, která zároveň prozrazuje, kterým typům prádla se vyhýbá. „Moji první podprsenkou ve třinácti letech byla push-upka. Přestala jsem je ale úplně nosit. Když jsem dostala nějaké sebevědomí, tak jsem je úplně vyřadila,“ říká Taťána Kuchařová. ■