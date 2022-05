Kuchařová a Gregor Brzobohatý se vzájemně osočují ze lží: Jak to bude s majetkovým vypořádáním?

Taťána Kuchařová je rozvedená. Super.cz

Zatímco na tom, kdy jejich vztah skončil, se neshodnou a vzájemně se osočují ze lží, na vypořádání majetku se dle slov modelky zvládli dohodnout.

„Na všem jsme se dohodli, co se týká prodeje bytu a dalších věcí,“ řekla Super.cz Kuchařová na prezentaci značky spodního prádla, které propůjčila svou tvář a tělo.

Pro držitelku titulu Miss World 2006 je důležité anulovat manželství nejen v civilní, ale také v církevní rovině, jelikož je věřící a svatba proběhla v kostele. „Rozvedeni jsme, ale budu usilovat o anulování svazku, který jsme si opakovaně slíbili na celý život. To mě ještě čeká,“ prozrazuje.

„Je to stejný soud jako ten civilní a bude to poslední tečka za tím vším,“ dodala Kuchařová, která doufá, že jednou před Bohem uzavře sňatek na celý život. „Jsem věřící, a tak bych si to přála.“ ■