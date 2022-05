Survivor mu nestačil: Tomáš Zástěra přijal další adrenalinovou nabídku. Tomuhle neuvěříte!

Tomáš Zástěra Super.cz

Před necelými dvěma měsíci se vrátil z Dominikánské republiky z reality show Survivor, nyní ho čeká adrenalin znovu. Moderátor Tomáš Zástěra přijal nabídku, aby zkusil dojet třicet let starou Škodou Favorit až do Finska. Cesta bude trvat tři dny.

"Adrenalin to bude, protože jedeme ve starém Favoritu a ten se může vysypat už na prvním kilometru. Když jsem to auto viděl, tak jsem si říkal, do čeho jsem to zase vlezl. Naposledy jsem jel Favoritem nejdál do Brna a do kopce to brzdilo. Bude to asi zajímavý," řekl Super.cz se smíchem Zástěra.

Zástěra jede do Finska na Mistrovství světa v hokeji. Společně s modelkou Andreou Bezděkovou (27) vezou podpůrné vzkazy našim hokejistům.

"Češi na Mistrovství světa znovu favoritem.... To je akce Škoda auto a důvod, proč ve starém Favoritu jedeme. Jde o to, aby Češi opět fandili českým hokejistům. S Andreou vezeme s sebou speciální noviny, které obsahují vzkazy fanoušků a naši hokejisté je od nás dostanou osobně," dodal Zástěra, který věří, že světu zase ukážeme, že stále máme skvělé hokejisty.

Posilovač to nemá, nemá to klimatizaci, rádio nic. Snad nás pustí na dálnici, tam je osmdesátka, myslím, snad to pojede. ■