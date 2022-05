Anife Vyskočilová v slzách: Slova plná podpory exmanželovi, jehož syn (✝46) spáchal sebevraždu

Anife Vyskočilová Michaela Feuereislová

"Na Jakuba si budu pamatovat jako na svého prvního českého kamaráda, kterého jsem tady poznala. Byli jsme tehdy dvacetiletí a on mě seznámil se svým otcem. Díky Jakoubkovi jsem získala úžasného člověka, který mi do života vstoupil tak moc lidsky, a seznámil mě s mužem, který vždy stál a stojí při mně v mých dobrých i těžkých chvílích, i když je to dnes už můj exmanžel," vyznala se Anife.

Do nebe vzkazuje Jakubovi, že děkuje za to, že ho tehdy poznala. "Ať je ti země lehká a občas nás navštiv třeba v podobě deště. Bolí to. Ivánku, myslím na tebe a stojím při tobě. Milá rodino, držte se mi, myslím na nás," dodala temperamentní brunetka ve statusu na rozloučenou. ■