Prefabrikované betonové schodiště přináší na stavbu mnoho výhod. Navrhněte si ho on-line

Prefabrikované betonové dílce urychlují proces výstavby a díky tomu snižují stavební náklady. Pomáhají také předcházet technologickým chybám a eliminovat celou řadu dalších problémů.

Zjednodušeně lze říci, že se díky nim mění náročné stavební procesy v obrovskou, skvěle naplánovanou stavebnici, kde do sebe vše zapadne. To platí i pro prefabrikovaná schodiště od Liaporu, která se vyrábí z lehkého keramického betonu a díky tomu mají ještě několik výhod navíc. Patří k nim i rozumná cena.

Prefabrikovaná schodiště na míru

I přes to, že se schodiště Liapor vyrábí v typových provedeních, je možné si je do značné míry přizpůsobit vlastním potřebám. U prostorových schodišť je možné vybírat z nabízených variant šířek ramene, počtu stupňů nebo výšek stupňů. U přímých schodišť lze navíc zvolit rozměr dle přání i variantu bez podesty, či s podestou a díky kombinaci 2-3 dílů vytvořit schodiště do tvaru U či L. U všech typů schodišť je dále možné vybírat z hladké pohledové úpravy, nebo protiskluzové úpravy stupňů, která je vhodná především pro vnější schodiště. Exteriérová schodiště lze pro vyšší bezpečnost doplnit ještě protiskluznými lištami, které se zabudují přímo do stupňů.

Betonové schodiště Liapor

FOTO: Lias Vintířov

Navrhněte si schodiště on-line



Všechny možnosti najdete na webu www.liastrop.cz, kde si můžete své schodiště navolit v online konfigurátoru. Stačí vybrat vhodný typ schodiště, zadat volitelné parametry a odeslat poptávku pro sestavení individuální nabídky. Pokud se vám nechce nic vyplňovat, přiložte do připraveného formuláře obchodním zástupcům Liapor projektovou dokumentaci (výkres schodišťového prostoru, výkres tvaru schodiště a řez schodištěm), vyplňte kontaktní údaje a počkejte si na nabídku, ve které je zkalkulována jak výrobní dokumentace, tak i doprava na místo stavby.

Betonové schodiště Liapor

FOTO: Lias Vintířov

Výhody prefabrikovaných schodišť Liapor



Prefabrikovaná schodiště Liapor přináší mnoho výhod. Mezi ty největší patří beze sporu urychlení a usnadnění výstavby. Vyrábí se totiž na základě individuální výrobní dokumentace v závodě PREFA ve Vintířově. Hotová se pak transportují na stavbu, kde zabere montáž pomocí jeřábu zpravidla 1 hodinu. Schodiště lze prakticky ihned po dokončení montáže bez omezení plně využívat. To s sebou nese další velké plus - zvýšení bezpečnosti a komfortu na stavbě při přesunu řemeslníků mezi podlažími. Schodiště jsou samonosná. Zábradlí je možno pevně ukotvit ke schodišti.

Další výhody pak přináší materiál použitý pro výrobu schodišť. Je jím lehký keramický beton (LiaporBeton). Ten má díky obsahu keramického kameniva Liapor vlastnosti podobné keramickým hmotám. Díky tomu zajišťuje lepší tepelnou izolaci a omezuje přenos hluku a vibrací do přilehlých stěn. Zachovává si ale také požární odolnost, pevnost a dlouhou životnost, podobně jako běžný beton.

Chcete-li vědět více o nabídce prefabrikovaných schodišť z LiaporBetonu nebo dalších prefabrikovaných dílců pro hrubou stavbu od Liaporu, navštivte web www.liastrop.cz. ■