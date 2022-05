Stále krásná Shakira (45) bez make-upu a v bikinách dokazuje, že věk je jen číslo

Shakira vyrazila na Ibizu. Profimedia.cz

Ukazovat se zvědavým turistům ovšem moc nechtěla, a tak když se šla zchladit do moře, oblékla si ještě šortky. Nikomu tak nedopřála pohled na své věhlasné pozadí.

Její ve sportovní sféře neméně slavný manžel Gerard Piqué, jenž je na den přesně o deset let mladší než jeho žena, na španělském ostrově zábavy spatřen nebyl. Má tak zřejmě pracovní závazky vůči svému klubu FC Barcelona. Společnost však zpěvačce dělalo několik přátel a dalších dětí.

Shakira má na svém kontě nespočet hitů, namátkou jmenujme alespoň Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes, She Wolf, Loca, Waka Waka, Hips Don’t Lie, La Tortura nebo Beautiful Liar. Za svou kariéru prodala více než 80 miliónů desek, což z ní dělá jednu z nejúspěšnějších zpěvaček v historii. Oceněna byla třemi Grammy nebo čtyřmi cenami MTV, oblíbená byla i jako porotkyně americké verze soutěže The Voice. ■