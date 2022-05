Zrzavá hvězda ZOO a Sestřiček zkrátila o půl metru vlasy: Je za tím i rozchod s přítelem?

Natálie Halouzková Super.cz

Proto nás překvapilo, když jsme ji potkali na první tiskové konferenci muzikálu Biograf láska složeného z hitů Hany Zagorové (75). Natálka, pro niž půjde o první divadelní roli, si totiž nechala ostříhat vlasy o půl metru a má mikádo. "Nové vlasy mají svůj důvod, je to pro novou roli," vysvětlila Natálka, která nám mimo kameru prozradila, že už není ani se svým přítelem, kterého nám před časem představila.

Povídali jsme si samozřejmě i o divadle, ze kterého má velkou trému. V Kalichu si poprvé v životě zahraje v muzikálu. "Je to moje poprvé a vlastně jsem si to vymodlila. Od malička jsem chtěla být herečka, tanečnice a zpěvačka a muzikál všechny ty věci dohromady spojuje," řekla nám Natálka, která v divadle znala pouze Míšu Tomešovou a zatím se seznámila s Felicitou Prokešovou, s níž se bude alternovat. "Mám se toho hodně co učit a jsem na to připravená," uzavřela. ■