Otevřeme ledničku a najdeme tam Nathana? Z fotbalisty s africkými kořeny se stala mediální hvězda reality show

Nathan Christian Dzaba Super.cz

Zajímalo nás, proč se vydal touto cestou zviditelnění, když se věnoval profesionálně fotbalu. "Už se mě na to někdo ptal na sociálních sítích, proč jsem v každé reality show. Co na to říct. Nemá tam kdo být, tak jsem tam," krčil rameny. "Nemám děti ani angažmá, takže když mi zavolají, tak jdu. Je to příjemné," dodal sympaťák, jehož maminka je Slovenka a otec pochází z Konga.

K profesionálnímu sportu se ale vrátit chce, nehodlá být jen mediální hvězdou. "Za mediální hvězdu se nepovažuji. Je fakt, že po skončení Survivoru už jsem se cítil psychicky unavený z toho, jak pořád ukazuji svoje soukromí a jsem před lidmi vlastně úplně odhalený. A tím nemyslím jen to, že mě všichni viděli v plavkách nebo i bez plavek. Odevzdávám svoji energii, je to daň, ale nelituju toho," svěřil se.

"Koncentruji se na to, abych se vrátil ke sportovnímu zaměření. S Gáborem se připravuji na Oktagon v rámci zápasů influencerů a celebrit Clash of the Stars. Pokud jde o fotbal, mám jet hrát Ligu mistrů v plážovém fotbalu do Portugalska. V normálním fotbalu teď nemám žádný kontrakt podepsaný, čekám na srpen a září, kdy se tam otevírá přestupové okno," uzavřel Nathan, který sice musel ze Survivoru odstoupit kvůli otřesu mozku, ale už je naprosto zdravý. ■