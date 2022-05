Martin Hofmann v roli největšího frajera. Na Dramoxu sledujte divadelní hit Cyrano

Martin Hofmann ukazuje, že není jen flákač Luďan z kultovního seriálu Most! Diváci ho teď mohou vidět v překvapivé roli. Jako Cyrano se stává ostýchavým romantikem, kterému v lásce brání hrdost a velký nos.

Chvástavý tragéd, ohňostroj vtipu, šermíř, který bojuje proti celému světu – Hofmann Cyrana zvládá se strhujícím nasazením. „Je to jeden z největších frajerů světové divadelní literatury,“ popisuje herec. „Cyrana obdivuju,“ dodává. Jako charismatický šermíř, který pod cynickou slupkou skrývá něžné city, Hofmann zvedá v Divadle v Celetné diváky z křesel už patnáctou sezonu.

„Tahle inscenace se hraje tolik let proto, že na ni chodí tolik lidí,“ komentuje herec fakt, že jsou představení neustále vyprodaná a sehnat vstupenku se rovná zázraku. Diváci si teď můžou Cyrana kdykoliv pustit na Dramoxu, do konce května navíc se slevou 33 % na předplatné.

Dramox.cz

Odpor k roli Hofmann ani po tolika letech zatím nepociťuje. „Někdy jste rád, že to máte za sebou, že jste to bez závad odbavili. A jindy máte radost, protože vás to zastihne v kondici, v chuti,“ vysvětluje výzvy divadelního herectví Hofmann s tím, že každá repríza je naprostý originál. „Ve čtyřiceti nemůžete Cyrana zahrát tak jako v padesáti. Do té postavy se má propisovat vaše životní zkušenost. V padesáti mě už jako Cyrana neuvidíte,“ naráží Hofmann na další hereckou hvězdu Borise Rösnera. Ten nosatého šermíře ztvárňoval i po padesátce. A výtečně.

Cyrana s Hofmannem si můžete z domova pustit na české streamovací službě Dramox. Pokud stihnete registraci do konce května, získáte 33% slevu na předplatné. První týden si můžete službu vyzkoušet zdarma. Dramox funguje podobně jako Netflix, divák získá za předplatné přístup k divadelnímu obsahu všech možných žánrů.

Herci Václav Neužil a Hynek Čermák v Dabing Street Dejvického divadla.

FOTO: Dramox.cz

Tip na divadelní komedii

Pokud si raději odpočinete u komediálních žánrů, na Dramoxu najdete z Dejvického divadla představení Dabing Street, známé ze seriálového zpracování České televize. Skoro komedie o lidech, kterým se nepodařilo udržet dabingové studio. Představení se plynule přesunuje od smíchu k tragédii, od abstinence k chlastu, od inspirace a všemohoucnosti k agresivitě a destrukci. A tak stále dokola. Inscenaci o alkoholu a dabingu pro Dejvické divadlo napsal a režíroval Petr Zelenka, který chtěl zachytit čas, kdy skončila veškerá legrace, ale pořád je to ještě sranda.

Na Dramoxu najdete také kuriózní divadelní komedii Srnky, ve které jednu z hlavních rolí ztvárnil Martin Písařík.

FOTO: Dramox.cz

Spolu se Cyranem a Dabing Street na Dramoxu najdete na 300 představení z nejlepších divadel. Vybírat můžete z nejznámějších scén jako Dejvické divadlo, Divadlo na Fidlovačce nebo Divadlo Husa na provázku, ve kterých se představují česká herecká esa včetně Ivana Trojana, Pavly Tomicové nebo Elišky Balzerové. ■