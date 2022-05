Nervy udělaly své! Ředitelka Miss se soustředila na televizní přenos a zapomněla doma podprsenku. Takhle to dopadlo

Taťána Makarenko Super.cz

Ředitelka soutěže krásy Miss Czech Republic Taťána Makarenko (32) měla před finále tolik práce a stresu, až doma zapomněla spodní prádlo. Zjistila to krátce před přímým přenosem. Na stage tak musela vyrazit v šatech bez podprsenky.

"Je to tak, prádlo jsem zapomněla, opravdu zapomněla. Snad to nebylo pohoršující a nebylo vidět nic, co být vidět nemělo," řekla Super.cz Makarenko.

"Můj cíl samozřejmě byl krásně vypadat a doufám, že se to i povedlo. Připravovala jsem se asi hodinu a půl před přenosem, vše jsem tady kontrolovala a nezbylo tolik času. Je důležité hezky vypadat, ale pro mě byl důležitější přenos," upřesnila.

Šaty jí jako vždy navrhnul stylista Sam Dolce. "Spolupracujeme dvanáct let. Nevěděla jsem, jakou budou mít barvu ani střih, nechala jsem to na něm. On ale vždycky odvede skvělou práci, věřím mu," usmívá se ředitelka soutěže krásy.

Z vítězek, které určila odborná porota s Makarenko v čele, byla nadšená. "Vítězky jsou opravdu nádherné, mají přesah. Byly to i pro mě favoritky a těším na naši následující spolupráci. Nová královna krásy je velmi kvalitní slečna. Nádherná, s dokonalým tělem, krásnou duší a je studentkou dvou vysokých škol, bude právničkou," dodala Makarenko. ■