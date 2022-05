Je krátce po rozvodu a už stříhá vlasy! Taťána Kuchařová je razantně zkrátila: Tady je výsledek

Taťána Kuchařová Super.cz

"Vlasy teď stále zkracuji, je to tak. Mám chuť nyní měnit image. Nejsem závislá na jednom looku, ráda to v poslední době měním," upřesnila Kuchařová na finále soutěže Miss Czech Republic, kde zasedla v porotě a také nasadila korunku nové královně krásy.

"Jsem ráda, že jsem mohla vidět úžasnou show a blahopřeji Táně Makarenko. Jsem ráda, že to konečně vzala do ruky schopná žena, a také za to, že jsem tu naši vyslankyni na Miss World, soutěže, kterou jsem před lety vyhrála, mohla korunovat," usmívá se Taťána.

Vítězka Krystyna Pyszková pro ni byla favoritkou. "Ráno jsem viděla holky nenalíčené, ona prostě zářila. Má jiskru v oku, je to milá holka. Všechny holky studují vysoké školy, nejsou to žádné hlupačky. Úroveň byla neuvěřitelná. Komu čest, tomu čest," dodala Kuchařová. ■