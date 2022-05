Nejvíc mu chyběl toaletní papír: Jeho nedostatek vítěz Survivoru Vladimír Čapek barvitě popsal

Vladimír Čapek Super.cz

S vítězem Survivoru Vladimírem Čapkem jsme měli možnost si popovídat během setkání všech účastníků reality show, kteří se sjeli do hotelu na jižní Moravě, aby společně sledovali strhující závěr soutěže. To, že vyhrál, už věděl, i tak byl ale plný emocí.

"Ve vítězství jsem doufal, ale to, že jsem se do Survivoru vůbec dostal a pak ještě vyhrál, pro mě bylo jako z říše snů. Nejhorší byl určitě první večer, když člověk ležel, pršelo na něj, byla mu zima a zvykal si na cizí lidi. Říkal jsem si, jestli jsem nepřehnal svoje ambice a nepřecenil své možnosti," zavzpomínal. Ve videu prozradil i to, jak ve skutečnosti vycházel se svými soupeři. Potěšilo ho také, že mu fandila jeho nevlastní sestra Eva Perkausová (28).

Pak si prý zvykl na všechno, chyběla mu jen rodina, hlavně přítelkyně Veronika, která ho na večírek doprovodila. Zvykl si na neustálý pocit hladu, který ho nelimitoval, i na mytí v moři. Horší už bylo shánět náhradu toaletního papíru, jak nám barvitě popsal. "Chodit do džungle a hledat vhodné listy, byla taková zajímavá kratochvíle. Ty kokosy dávaly tělu zabrat, tak se nějaká větévka musela najít hodně rychle. Nakonec to bylo nejlepší v moři," svěřil.

Pokud jde o výhru 2,5 milionu korun, má jasno, použije ji na bydlení. "Mým snem je mít domeček se zahradou, což je poměrně finančně náročné. Bohužel výhra je jen příspěvek, ale pořád je to velká částka, za kterou jsem rád," uzavřel. ■