Před dvěma lety ho zradilo srdce: Bohouš Josef promluvil o sedmihodinové operaci, po které překopal svůj život

Bohouš Josef Česká televize

Na začátku roku 2020 pracoval Bohouš Josef denně s velkým nasazením. Pak přišlo něco, co zpěvákovi změnilo život. Před začátkem muzikálu Tři mušketýři, kde měl vystoupit v roli kardinála Richelieua, zkolaboval. Srdeční kolaps, kvůli němuž se ocitl v ohrožení života, ho dostal do nemocnice, kde podstoupil operaci.

„Nadechl jsem se a cítil tlak na hrudi a věděl jsem, že to nezazpívám,“ popsal zpěvák své pocity před vystoupením. Do nemocnice ho tehdy odvezl režisér představení Libor Vaculík. „Hned mě dali na JIPku, udělali mi vyšetření a říkali, že to asi bude chtít se podívat na celý cévní systém,“ svěřil se zpěvák, kterého za dva dny odvezli do IKEMu, kde mu během sedmihodinové operace voperovali čtyři bypassy.

„Bohouš Josef k nám přišel za deset minut dvanáct, a to s chronickou ischemickou chorobou srdeční a s anginou pectoris. To je nejčastější příhoda, na kterou lidi umírají,“ prozradil profesor Pirk, který operaci zpěváka vedl. Bohouš Josef po operaci překopal celý svůj život.

Přestal kouřit, začal jíst zdravě a denně chodí. „Za březen jsem ušel 365 kilometrů. Ze dne na den jsem seknul s kouřením, to nešlo, nedovedu si představit, že bych si po té operaci dal cigaretu,“ prozradil v pořadu 13. komnata zpěvák. Poslední dva roky se kvůli koronaviru příliš nemohl věnovat vystupování.

Kamarád mu tak nabídnul práci ve skladu, kam zpěvák, který se těší na návrat před publikum, chodí pracovat. „V covidu člověk ztratí příjmy, kamarád mě zavedl do úžasného skladu. Dělám jednoho z několika skladníků. Je dobré, že když je venku špatné počasí, tak ten sklad je tak velký, že já tady denně nachodím tak 10 kilometrů,“ dodal se smíchem zpěvák. ■