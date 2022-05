„Jako v Popelce!“ Reportérka ohromila na červeném koberci. Nezastínily ji ani největší světové hvězdy

Genesis Camila Suero (2018) Profimedia.cz

Diváky, kteří záběry na pohlednou brunetku následně začali sdílet na sociálních sítích, Genesis ohromila svou krásou, bezprostředností, milým úsměvem, ale také úchvatnou zlatou róbou od designérky Lucie Rodriguez. Podle mnohých fanoušků byla Suero dokonce nejlépe oblečenou ženou večera.

Genesis Camila Suero a Alicia Keys, jíž je vizuálně velmi podobná.

„Tohle je reportérka? Tak to tady máme situaci jak v Popelce, protože tato dívka si právě podmanila Met Gala,“ napsala jedna z fanynek půvabné brunetky.

Téma letošního bálu znělo: In America: Anthology of Fashion - oslava americké módy, amerického stylu. A podle mnohých si Suero se zadáním poradila mnohem lépe než většina celebrit. „Můžeme sepsat petici, aby příští rok dostala oficiální pozvání na Met Gala? Tímto lookem si to zasloužila,“ pěl ódu další z fanoušků.

Suero se narodila v Dominikánské republice, jejím snem bylo stát se modelkou. To se jí splnilo, v roce 2018 dokonce získala titul Miss New York. V té době ve městě studovala management. Loni se zúčastnila soutěže krásy Nuestra Belleza Latina.

Za příležitost, která se jí na stanici Telemundo, pro niž reportovala ve španělštině a angličtině, naskytla, je Genesis velmi vděčná: „Jsem neskutečně poctěná a šťastná za všechny, díky nimž se tento magický moment stal realitou. A také nesmírně vděčná za všechny příležitosti, které se mi naskytly.“ ■