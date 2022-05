Dcera Dominika Haška promluvila o rodině, příteli i práci psí chůvy. Teď ji čeká boj o finále Eurovize

Dominika Hašková a její kapela We Are Domi Foto: EBU / Corinne Cumming

Zpěvačka Dominika Hašková zabojuje o postup do finále Eurovize. Českou republiku bude reprezentovat se svou kapelou We Are Domi, která se v italském Turíně představí s písní Lights Off už ve čtvrtek. Kapelu tvoří se svými norskými přáteli kytaristou Casperem Hatlestadem a klávesistou Benjaminem Rekstadem. S alternativním elektro -popem s prvky indie bodují už nějaký ten pátek u českých fanoušků a teď se pokusí zaujmout i evropské publikum.

We Are Domi: Lights Off

Česká televize

Dominika je dcerou hokejové legendy Dominika Haška. Její rodina tak logicky tíhla spíše ke sportu, ale Dominika se odmalička věnuje muzice. Už coby patnáctiletá účinkovala v soutěži Česko Slovensko má talent, ale tehdy ještě byla příliš mladá a přesně nevěděla, jakým hudebním směrem se ubírat. V Anglii vystudovala zpěv a před dvěma lety se s kamarády z kapely vrátila do Česka. K hudbě se prý dostala úplně sama, byť ji částečně ovlivnila maminka.

„Mamka má strašně ráda vážnou hudbu, takže mě hodně brala na balety a na filharmonii, vždycky jsem kolem sebe měla hodně hudby. Hodně mi pouštěla vážnou hudbu, abych usnula, protože jsem měla problém s usínáním, když jsem byla mladší, ale hlavně jsem až do čtrnácti let chodila na balet,“ řekla Super.cz talentovaná zpěvačka.

„Ale vlastně jsem se k hudbě dostala sama, začala jsem hrát na příčnou flétnu, což jsem si sama vymyslela, protože mě hudba vždycky bavila. Nikdo mě k tomu ale v rodině konkrétně nevedl, my jsme spíš sportovní rodina,“ smála se dcera brankářské hvězdy z Nagana. Slavný táta ani maminka jí tak do hudby nemluví.

„Svou muziku jim samozřejmě pouštím, zajímá mě, co na ni říkají, a co si myslí, ale protože nejsou muzikanti, tak se moc necítí na to, mi do toho mluvit,“ říká Hašková. Tu zatím hudba neuživí, což by Eurovize mohla částečně změnit. Zpěvačka si tak přivydělávala jako psí chůva!

„Muzika nás neuživí, není to jednoduché, takže kluci učí hudbu na školách a já jsem pracovala jako psí chůva. Venčila jsem psy a starala se o ně. Potom jsem měla nějaké voice overy, hodně ráda využívám znalost angličtiny. Když ale vyděláme nějaké peníze z naší hudby, tak to hned dáváme do dalších projektů, sen je, abychom se mohli živit jen hudbou, takže uvidíme,“ dodala Hašková, která se v době covidu přestěhovala z Anglie do Prahy k mamince a nyní bydlí u přítele, jenž není z hudební branže.

„Je to malíř,“ prozradila zpěvačka, která je v posledních měsících v jednom kole a žije především svou kapelou a Eurovizí. Přítel prý ale důvod k žárlivosti nemá. „Nežárlí vůbec, já se teď fakt stýkám jen s kluky z kapely, ale stejně je to jen o tom, jestli si ti dva lidé věří, nebo ne. My jsme v pohodě,“ dodala spokojená zpěvačka.

Ta ještě neměla moc času na svého malého brášku Honzíka, který se narodil loni v říjnu jejímu tatínkovi Dominiku Haškovi a jeho přítelkyni Lence. „Samozřejmě jsme se viděli, ale teď nemám vůbec čas a táta bydlí mimo Prahu, takže se hlavně moc těším, až bude Honzík malinko starší a budeme se víc vídat. Když byl covid, tak to moc nešlo a teď je to kvůli Eurovizi hodně hektické, vídám se hlavně s kapelou a naším týmem, dlouho jsem neviděla ani mamku a kamarádky,“ říká zpěvačka, jež doufá, že se s kapelou dostanou až do finále Eurovize.

„Eurovize je úspěch, chceme aby lidé slyšeli naši hudbu mezinárodně, a když se dostaneme do finále, tak nás uslyší zase více lidí, což nám otevírá další příležitosti třeba k tomu udělat turné v Německu a kdekoliv jinde,“ uzavřela zpěvačka. ■