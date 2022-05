Kdysi nezvládala ani běžné domácí práce: Nejsem blbá blondýna, jen to dobře hraji, říká Paris Hilton

Paris Hilton Profimedia.cz

Paris Hilton (41) se převážnou většinu života stylizuje do role blonďaté Barbie a došla s ní už hodně daleko. Stojí si ale za tím, že jde pouze o image, za kterou se skrývá mnohem víc.

Když v letech 2003-2007 účinkovala ve vlastní reality show Zlatý holky, nepůsobila zrovna nejbystřejším dojmem. S kolegyní a kamarádkou Nicole Richie neuměly zastat ani obyčejné domácí práce a diváky přesvědčily, že by bez armády poskoků v běžném životě rozhodně nepřežily. I to prý ovšem byla jenom póza.

„Jsem ráda, že dnes už lidé chápou, že nejsem jenom blbá blondýna, ale hodně dobře ji umím hrát,“ uvedla v rozhovoru pro Today.

Image prý vznikla v reakci na trauma z dospívání. Jak vyplynulo z jejího dokumentu This Is Paris, dědičku hotelového impéria poslali do psychiatrického léčebného zařízení pro mládež, kde, jak tvrdí, byla obětí pochybných praktik tamních pracovníků, což ji traumatizovalo.

„Zažila jsem toho v životě tolik, že jsem si vytvořila roli v reakci na traumatické zážitky, které pro mě byly příliš bolestivé na to, abych o nich přemýšlela,“ vysvětlila.

Od té doby, co její dokument v roce 2020 vyšel, Paris dokonce svědčila proti zařízení pro dospívající u soudu. Během výpovědi vykreslila, k jakému emocionálnímu a fyzickému zneužívání v takových zařízeních podle ní dochází.

Loni se objevila před Výborem pro soudnictví, vymáhání práva a trestní spravedlnost ve státě Utah a vyzvala vládu, aby přísněji regulovala takové instituce.

„Byla jsem verbálně, psychicky i fyzicky týrána. Byla jsem odříznuta od okolního světa a zbavena všech svých lidských práv,“ sdělila soudu s tím, že ji pracovníci údajně sledovali i při sprchování, což ji mělo poznamenat.

„Nemohu klidně spát, dokud vím, že existují děti, které snášejí stejné zneužívání, kterým jsem prošla já a mnoho dalších. Jsem důkazem toho, že peníze nechrání před týráním,“ dodala tehdy v plamenné řeči, čímž dokázala, že „blbá blondýna“ je dávno ta tam. ■