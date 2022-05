Dostal nabídku od Sinatry, vystupoval s Gottem, Matuškou i Černochem. Jak teď žije romská hvězda?

Antonín Gondolán zanedlouho oslaví 80. narozeniny. Herminapress

Romský hudebník, skladatel a zpěvák žije dnes spíš v ústraní. „Bojím se! Situace je pochmurná, takže člověk radši volí klid doma. Mohl bych říct, že si užívám klidného stáří, ale to tak není. Musím sledovat život kolem sebe a jsem svědkem toho, co ani nechci. Z toho je mi smutno,“ řekl Super.cz.

Ač má čtyři syny, není ještě dědeček. „Všichni žijí v zahraničí, pouze jeden se vydal v mých stopách. Filip, který je zpěvák a klávesista. Každý máme svoje hudební odvětví, dnes už mladí kluci hrají úplně něco jiného. Já jsem duší džezmen.“

I když mu bude v červnu 80 let, stále vystupuje, což ale prý bere spíš jako útěchu. Může se sejít s kamarády, popovídat si. Hudbu si dělával sám, takže hity Čekej a neplakej nebo Matka umírá, které z něho udělaly pěveckou hvězdu, považuje dnes spíš za obchodní artikl.

„Byly to šlágry na vydělávání peněz. Vyhrál jsem světovou soutěž ve Vídni, dostal stipendium v Berkeley, šlo o úplně jiný svět. Léta jsem hrál s Gottem, s ním jsem absolvoval většinu jeho zahraničních zájezdů. To byla škola, velká šance vidět a slyšet, jak se byznys dělá. Ale vždycky zdůrazňuji, že Ameriku jsme nezbourali,“ svěřil Super.cz.

S Gottem odjel i na jeho legendární turné v roce 1968 do Las Vegas. Tam dostal nabídku od Franka Sinatry, zpěváka a herce, aby s ním hrál. To odmítl, nechtěl emigrovat. Se sourozenci hrál pár let v Austrálii, roky působil v Německu, kde si ho hýčkali. Po revoluci se vrátil do Čech. „Já se jako patriot vždycky vracel,“ říká hrdě.

Doma se hrálo a zpívalo, takže i sourozenci byli muzikanti. Pochází ze třinácti dětí, dnes žije sedm. Scházejí se při významných příležitostech, většinou už jen při pohřbech. Nejhůře nesl vloni v lednu úmrtí sestry Věry Gondolánové (†66), velmi úspěšné jazzové zpěvačky.

Krach podnikání s jazzovým klubem, který vybudoval v centru Prahy, mu způsobil řadu vážných zdravotních komplikací. Přesto léty neztratil nic ze svého charismatu. A se smíchem tvrdí, že se stále rád obklopuje pěknými ženami. Jeho první manželkou byla manekýna.

„Já mám kolem sebe vždycky krásné ženy!“ A kolik že jich měl? „Dvě, což není tak strašné. Samozřejmě milenky nějaké byly, ale kdo by neměl milenky... Když mi bylo dvacet! Kristepane,“ řekl Super.cz.

„První manželka, Jarka Kurcová, skutečná krasavice, narodili se nám dva synové.“ S druhou manželkou byl 26 roků, z toho deset prožili v Německu, kde žena pracovala na velvyslanectví. A měli také dva kluky. Teď Antonín Gondolán dlouhá léta bydlí v Praze a život mu zpříjemňuje přítelkyně. ■