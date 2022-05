Světlana Nálepková přičichla k nové profesi: Vedle koučky plánuje fungovat jako léčitelka

Světlana Nálepková Super.cz

Herečka Světlana Nálepková (61) už se před lety vrhla na osobní rozvoj. Začala cvičit jógu, cestovat na výpravy do Himálaje a v současné době prochází ročním studiem, po kterém bude certifikovanou life koučkou.

„Vždycky jsem chtěla mít zadní vrátka a nebýt závislá jen na divadle nebo natáčení. Měla jsem vždy ctižádost mít něco svého, ať to byly mé vlastní divadelní, nebo hudební projekty. Před dvanácti lety jsem se k tomu začala věnovat svému osobnímu rozvoji a vystudovala jsem mnoho různých škol a kurzů,“ svěřila se Super.cz Světlana, která je v této oblasti už opravdu zkušená.

„Od jógy, ajurvédy, regresní psychoterapii a teď jsem šla do roční školy life koučingu, kterou otevřel Vladimír Ekart a musím říct, že v tom vidím velké naplnění a doufám, že si budu moct otevřít praxi a toto krásné povolání dělat,“ svěřila se herečka.

S hraním se určitě neloučí, od června se bude objevovat v roli paní Hubičkové v muzikálu Slunce, seno, jahody. Vedle toho se ale připravuje ještě na jednu profesní změnu. „Ta škola je velmi náročná, máme živé vyučování, dvakrát týdně online, a ještě kurzy v různých částech republiky, a teď jsem byla oslovena, že bych si k tomu ještě mohla přidat rekonektivní léčení," řekla herečka, která brzy bude možná i léčitelkou.

„Zúčastnila jsem se semináře a Vladmír Ekart mi nabídl tento kurz, já jsem si to vyzkoušela, fungovalo to, takže v červnu mě to čeká a pak uvidíme,“ dodala Světlana, kterou jsme potkali na představení nových brýlových obrouček. ■