Ivan Vyskočil v slzách. Jeho syn Jakub (✝46) spáchal sebevraždu

Jakub Vyskočil (vlevo) zemřel. Na snímku s tatínkem Ivanem Vyskočilem Profimedia.cz

Údajně se měl dostat do finančních problémů. „Prosím vás, já o tom nemůžu mluvit. Je to moc čerstvý,“ řekl webu zdrcený herec. Ivan Vyskočil měl se svým synem dobré vztahy, jeho úmrtí je tak pro něj obrovskou ránou. Syna Jakuba měl čtyřikrát ženatý herec s manekýnkou Růženou Polákovou, s níž byl ženatý dvanáct let.

Jakub prý pak moc dobře nevycházel s otcovými dalšími manželkami Ivanou Andrlovou či Anife Vyskočilovou, jimž manželství s Ivanem Vyskočilem taktéž nevydrželo. ■