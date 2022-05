Nejznámější filmový gay přišel o peníze i kamaráda. Aby přečkal lockdown, pracoval v chemičce

Míra Nosek Michaela Feuereislová

Fanoušci Noska znají z filmů Účastníci zájezdu, Román pro ženy, Řachanda, Špindl 2 nebo ze seriálu Vyšehrad, je také vytíženým divadelním hercem. Protože se nikdy nehrnul do nekonečných seriálů, covidové období, které právě divadla paralyzovalo nejvíc, na něj dopadlo se vší silou.

Jako mnoho dalších kolegů musel hledat obživu mimo svou profesi a v době krize jezdil s vysokozdvižným vozíkem v neratovické chemičce.

V nouzi by mu pomohly peníze, které bohužel zle „investoval“ - dle svých slov je půjčil kamarádovi na film.

„Říká se, že jsem dal peníze do nepovedeného filmu. Ale to není pravda. Bylo to tak, že po rozvodu s mojí bývalou ženou jsem bydlel u kamaráda, který napsal scénář. A podle něj se měl začít točit film. A já jsem nedal peníze do žádného filmu, ale dal jsem je jemu, dnes již bývalému kamarádovi. Tehdy jsem si docela dobře vydělával, protože jsem hrál i dvacet pět představení měsíčně,“ uvedl.

„No a skončilo to tak, že přišel covid, divadla byla zavřená a já jsem musel jít jezdit vysokozdvižným vozíkem do Spolany Neratovice. A peníze prostě došly. Hodně by mi pomohlo, kdyby mi ty peníze vrátil. Ale zatím mi za pět let vrátil devět procent. Ten dluh máme smluvně podložený, ale to nikoho nezajímá. A navíc, čemu by pomohlo, kdybych ho dostal do vězení?“ říká Nosek, který je rád, že už může zase hrát.

Diváci jej mohou vídat v divadlech Broadway, Kalich, Ungelt, Karlín, Palace, hraje s agenturou Harlekýn i v Divadle v Řeznické.

Díl pořadu Moje místa s Jaromírem Noskem diváci uvidí ve středu večer na Televizi Seznam. ■