Syn Dany Morávkové bude promovat v Anglii: Návrat domů ze zahraničí zatím nechystá

Jsou to tři roky, co si Dana Morávková (50) a její manžel, hudebník Petr Malásek, museli začít zvykat na domácnost ve dvou. Jejich syn Péťa odjel studovat do zahraničí. V Anglii ho herečka už několikrát navštívila a letos v létě plánují za synem opět vyrazit.

„Léto bude pracovní, budu stále točit a hrát divadlo. V červenci bychom měli jet za synem do Canterbury a budeme slavit jeho promoci, on už bude bakalář. Všechno to tak uteklo, takže už nás čeká promoce, ale ještě tam pak rok zůstane a bude studovat magisterský titul. Teď se za ním v létě moc těšíme,“ svěřila se Super.cz herečka s tím, že zda plánuje syn zakotvit ve Velké Británii, zatím neví.

„Neumím na tohle odpovědět, myslím, že Péťa miluje Českou republiku, je to Čech, ale těžko předbíhat s odpovědí. Počkáme, jak se to vyvrbí. Pokud by tam měl práci, třeba by tam na chvíli zůstal,“ dodala herečka, která si opět dala záležet na svém outfitu.

„Kolik mám kabelek a brýlí, vůbec netuším. Mnoho obrouček, co mám, bylo pro Andreu v Rodinných poutech, já je mám doma dodnes, jsou jako nové, neničím ty věci a mohou se používat třeba k představení,“ svěřila se herečka s tím, že na své doplňky doma šatnu jako Carrie v Sexu ve městě ale nemá. ■