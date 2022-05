I charismatický pohled do kamery může hrát roli. Dcera Dominika Haška zabojuje o finále Eurovize

Dominika Hašková s kapelou We Are Domi Foto: EBU / Corinne Cumming

Zpěvačka Dominika Hašková (27) se už ve čtvrtek představí v semifinále Eurovize, kde bude s písní Lights Off reprezentovat Česko se svou kapelou We Are Domi. Dcera legendárního hokejového brankáře Dominika Haška tíhla k muzice odmalička. Už v roce 2010 se pokusila uspět v show Česko-Slovensko má talent a láska k muzice ji neopustila ani o pár let později. Spolu se svými norskými přáteli – kytaristou Casperem Hatlestadem a klávesistou Benjaminem Rekstadem založili v roce 2016 kapelu We Are Domi, jejíž typický žánr by se dal popsat jako alternativní elektro-pop s prvky indie.

We Are Domi: Lights Off

Česká televize

Účast v Eurovizi si s kapelou nesmírně užívají. „Je to sen každého muzikanta. Ještě než jsme jeli sem do Itálie, tak jsme objížděli koncerty pro eurovizní fanoušky ve Španělsku, Izraeli a Holandsku, a nikdy jsme nezažili, aby tolik lidí v jednom sále zpívalo naši písničku, bylo to celkově dojemné. Obzvlášť po covidové době je strašně fajn zahrát si větší koncerty, mám z toho obrovskou radost,“ řekla Super.cz Hašková, jež si tak účast v hudební soutěži užívá se vším všudy.

Cílem je samozřejmě finále! „Jsme spokojení, že jsme se na Eurovizi dostali a užíváme si to. Moc rádi bychom se dostali až do finále. Záleží samozřejmě na lidech, jak se jim budeme líbit. Není to jen o tom, jestli budu nejlepší zpěvačka, je tu několik faktorů, máme třeba opravdu skvělou stage, a také záleží, jak se ten den třeba charismaticky podívám do kamery. Mohu sice ovlivnit to, jak ten den zazpívám, ale jinak je to o lidech, jak se jim bude líbit naše písnička a jak budeme lidem sympatičtí,“ míní sympatická zpěvačka.

Hašková se s kapelou v covidové době přestěhovala z Anglie, kde studovala, zpátky do Česka. „Chceme uspět i u nás, koncertovat tu, ceníme si každého fanouška. Sice jsme začínali v Anglii, ale v Česku se nám strašně líbí. Kluci se tu rozhodli zůstat, našli si tu práci, zvykli si tu a Prahu si oblíbili. Jako kapela jsme si také moc blízcí a klukům se nechtělo opustit tenhle projekt, do kterého jsme dali hodně práce, a hlavně nás to hodně baví,“ říká Hašková.

Čeští zástupci na Eurovizi v posledních letech zpívali anglicky. Zatímco Benny Cristo se do finále nepodíval, kapela Lake Malawi a zpěvák Mikolas Josef ano. Považuje Hašková zpěv v angličtině za výhodu?

„I v českém finále Eurovize všichni zpívali anglicky, což je super, ale je tu i slečna z Holandska a má písničku v holandštině a také může uspět, tak jako Italové vyhráli minulý rok Eurovizi s italskou písní. Jde o to mít především dobrou písničku, charisma, a pak už je jedno, jakou řečí zpíváš,“ míní zpěvačka, která se na Eurovizi potká mimo jiné i se slavnou finskou kapelou Rasmus.

Po Eurovizi plánuje s kapelou We Are Domi pokračovat v živém hraní na koncertech nabitých energií, čekají je pódia v klubech i na festivalech po celé Evropě, kde budou moci předvést své nejnovější skladby, což je těší ze všeho nejvíc. A díky Eurovizi svou fanouškovskou základnu stoprocentně rozšíří.

„Eurovize je úspěch, chceme aby lidé slyšeli naši hudbu mezinárodně, a když se dostaneme do finále, tak nás uslyší zase více lidí, což nám otevírá další příležitosti třeba k tomu udělat turné v Německu a kdekoliv jinde,“ uzavřela zpěvačka. ■