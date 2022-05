Novácká moderátorka na dohled klubu čtyřicátnic. Připomeňte si doby, kdy zářila v Miss, a to hned dvakrát

Iveta Vítová to v roce 2003 zkoušela v Miss ČR. Foto: Kundrát / CNC / Profimedia

Ještě než se z Ivety Vítové stala moderátorka, působila především jako modelka a misska. Modelingu se ostatně věnovala od svých čtrnácti let. V roce 2009 se stala královnou krásy a těšila se z titulu České Miss. To byla ještě známa pod dívčím příjmením Lutovská.

Zapátrali jsme v archivu a našli jsme snímek z doby, kdy to Iveta zkoušela ještě v tehdy Zapletalově Miss ČR. To jí bylo teprve devatenáct let a psal se rok 2003, ale v Miss prozatím nevyhrála a titul brala další mladá dívka - Lucie Váchová, dnes Křížková. I z té se později stala známá moderátorka.

Ivetu Vítovou byste na snímku z první Miss téměř nepoznali, později už ano, a jak je vidět, své půvaby rozhodně neztratila a klidně by se v soutěži krásy mohla objevit i jako dvojnásobná maminka. Jak to dnešní oslavenkyni slušelo v dobách, kdy sbírala body v Miss, si připomeňte v naší galerii ■