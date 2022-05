Kuchařová promluvila o rozchodu s Brzobohatým: Byla to zrada, říká. Jak je teď na tom?

Taťána Kuchařová Super.cz

"Bylo to bolestivé, byla to zrada, ale myslím, že jsem z toho nejhoršího venku. Myslím, že už to dám. Začala jsem nový život a těším se z toho. Jdu dál, nic jiného mi nezbylo," řekla Super.cz Kuchařová na finále Miss Czech Republic, kde nasazovala korunku nové královně krásy.

Je už tedy bolestivý rozchod za ní? "Jsem určitě za půlkou. Zdravému člověku trvá 6-36 měsíců vzpamatovat se ze ztráty, ze životní změny. Ostatní to zvládnou za týden, za měsíc. Já jsem zdravý člověk, který se s tím vyrovnává standardně. Bylo tam hodně investováno, věřila jsem všemu až do poslední chvíle. Trvá to, ale jsem na dobré cestě. Mám obrovskou podporu přátel, rodiny, lidí, kteří si také prošli toxickým vztahem. Je to na dobré cestě," usmívala se modelka.

"Teď už se opravdu moc těším na nový život. Pracovně zažívám nejkrásnější roky. Jsem úspěšná, šťastná, rozjela jsem svoji značku. Pracovně to je fantastický, tak teď už jen najít toho parťáka do života," dodala Kuchařová ■