Miláček (✝35) žen tragicky zahynul před čtyřiceti lety. Obletovaný herec měl tři děti se třemi kolegyněmi

Petr Svojtka Profimedia.cz

V 70. letech patřil k našim nejobsazovanějším hercům a vůbec není divu – talentu měl Petr Svojtka (25. 9. 1946-9. 5. 1982) na rozdávání. Jeho začátky přitom nebyly lehké. Když se v 29 letech stal členem činohry Národního divadla, mnozí si mysleli, že to bylo hlavně z kádrových důvodů. Členství v KSČ Svojtkovi sice v kariéře pomohlo, ale brzy všechny přesvědčil, že do zlaté kapličky rozhodně patří.

James Dean i Bláznivý Petříček

V Národním divadle setrval až do své tragické smrti v roce 1982 a odehrál tam řadu postav klasického i moderního repertoáru, mj. v inscenacích Mrtvé duše, Nápadníci trůnu, Ohlédni se v hněvu, Kennedyho děti, Letní hosté aj. Objevil se také v celé řadě filmů a TV seriálů. Za všechny připomeňme alespoň pohádku Malá mořská víla (1976), ve které ztvárnil prince Jižní říše, nebo seriál Arabela (1980), kde hrál psychiatra Jiřího. Svojtkův hlas známe i z pohádek Tři oříšky pro Popelku (1973) a Princ a Večernice (1979), kde předaboval oba prince.

Svojtka byl talentovaný, impulzivní a citový herec, který svým vzhledem připomínal hollywoodskou hvězdu Jamese Deana (✝24). Rád také šaškoval, provokoval a zkoušel, kam až může zajít. Jeho spolužáci z DAMU vyprávěli, že byl ochoten splnit jakoukoliv sázku a provést kdejakou pitomost. A protože mnohé jeho adrenalinové kousky byly skutečně na pováženou, vysloužil si přezdívku Bláznivý Petříček podle stejnojmenného filmu (1965) s Jeanem-Paulem Belmondem (✝88) v hlavní roli.

Muž dvou tváří

Zajímavý byl také vývoj Svojtkova politického názoru. V srpnu 1968 roznášel mezi ruské okupanty letáky s výzvou, ať táhnou zpátky do Moskvy. Poté na krátkou dobu emigroval do Británie, kde myl nádobí. Po návratu do vlasti otočil o 180 stupňů.

V Divadle Jiřího Wolkera, kde působil v letech 1968-1975, založil Svaz socialistické mládeže a záhy vstoupil i do KSČ. Bylo to nepochopitelné – on, který se tak vymezoval proti režimu, najednou popřel vše, čemu do té doby věřil a začal pragmaticky dělat kariéru. Sám Svojtka jedné kolegyni řekl, že už je mu všechno jedno a že nemíní dělat hrdinu.

Obletovaný krasavec

Režisér Jaromír Pleskot (✝87), který se Svojtkou opakovaně pracoval, říkal, že měl v sobě běsy, které skrýval: „Pro práci je to výborné, pro život už méně.“ Duší rozháraný herec byl totiž kromě jiného i velký bohém, miloval nekonečné večírky a nic moc mu neříkala ani věrnost.

Protože byl pohledný, přitahoval ženy jako magnet, jednoduché to s ním ale neměly. Jeho první manželkou byla herečka Kateřina Macháčková (72), se kterou měl syna Petra, dnes uznávaného režiséra. Z dalšího vztahu s herečkou Janou Janěkovou (66) přišla na svět dcera Jana, která je dnes také herečkou. Poté pojal za manželku Janu Bouškovou (67) a měl s ní syna Jana.

Šokující a nečekaná smrt

Sklony k rizikovému chování, k nimž patřila také jízda na tramvajovém spřáhle, se podepsaly i na hercově předčasném skonu. Petr Svojtka se v noci 9. května 1982 vracel domů a poblíž botanické zahrady v pražské ulici Na Slupi vstoupil mezi vozy jedné tramvajové soupravy. Když se tramvaj rozjela, byl na místě usmrcen. Chvíli se spekulovalo, zda nešlo o sebevraždu, krátce předtím mu totiž v divadle oznámili, že nebude hrát Hamleta. Podle všeho šlo ale o nešťastnou náhodu. Každopádně, před 40 lety zemřel herec mimořádných kvalit, který měl celý život ještě před sebou. ■