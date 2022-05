Před rokem a půl v 6. měsíci těhotenství přišla o miminko, teď zase září štěstím: Krásná Kočendová je zasnoubená

Natálie Kočendová se zasnoubila. Super.cz

Před rokem a půl vítězka světové soutěže krásy Top Model of the World Natálie Kočendová přišla o miminko. Byla v 6. měsíci těhotenství. S partnerem, barberem Lakym Royalem, ale vše překonali, a nyní Natálka přiznala Super.cz krásnou novinkou. Laky ji požádal o ruku.

Zasnoubená je již od února. Málokdo si od té doby všimnul, že její levý prsteníček zdobí zásnubní prsten. "Po těhotenství jsme si řekli, že si takto osobní věci budeme nechávat pro sebe. Nechtěli jsme to dávat dál, neuveřejnili jsme to ani na sociální síti," řekla Super.cz Natálie.

Nakonec ale prozradila i to, jak zásnuby vypadaly. "Bylo to nádherné, moc ráda na to vzpomínám. O ruku mě Laky požádal 22. února na lodi na Vltavě, bylo to před tím, než jsem odletěla na světovou soutěž," dodala Kočendová s tím, že termín svatby zatím nemají. Veselku ještě plánovat nezačali. ■