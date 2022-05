Míša Nosková tři měsíce po porodu znovu na prknech: Jak chce zvládat práci s rolí dvojnásobné maminky?

Michaela Nosková Foto: Jan Kvarda

Zpěvačka Michaela Nosková (39) se v únoru stala dvojnásobnou maminkou. Na světě přivítala druhou dceru, které dali s partnerem Jindřichem jméno Jasněnka. Velice rychle po narození dcery se zpěvačka dostala zpět do formy, a teď se pomalu vrací i k práci.

Za sebou má pár vystoupení na divadelních prknech, kde nafotila také sérii snímků. „Fotky vznikly po představení muzikálu Kapeska v Hudebním divadle Karlín. Fotil je fotograf Honza Kvarda, divadlo pro mě vždycky byla srdcovka,“ svěřila se zpěvačka.

„Už když jsem studovala muzikálové herectví na JAMU, snila jsem o tom, že jednou budu stát právě na tomhle jevišti. Nakonec to byla hned první hlavní role, kterou jsem získala, a to muzikál Jekyll a Hyde. A před třemi lety jsem byla nominována na cenu Thálie za výkon v operetě Veselá vdova právě v Karlíně. Jinak se těším krom Evity nebo Dětí ráje na koncerty, které se konečně už tak nějak vrací do normálu,“ dodala Míša.

Děti jsou však na prvním místě. „Nicméně se teď snažíme všechno dávat dohromady tak, aby byla malá na prvním místě. Nechci naběhnout hned naplno do práce, protože si to strašně užívám a nechci přijít o ty chvíle, které s dětmi tak strašně rychle utíkají,“ dodala zpěvačka. ■