Kralují přehlídkovým molům a miluje je fotoaparát. Tyto bohyně hledají svou nástupkyni

Stane se vítězkou světové modelingové soutěže další Češka? Foto: archiv Schwarzkopf Elite Model Look

Tyto topmodelky mají něco společného. Linda Vojtová (36), Denisa Dvořáková, Eva Klímková, Bára Podzimková, ale i nadějné tváře modelingu jako Jana Tvrdíková nebo Amélie Konšelová odstartovaly svou kariéru vítězstvím v nejprestižnější celosvětové modelingové soutěži Elite Model Look. Česká republika, která je známá krásou modelek, je i v rámci tohoto projektu hledání nových talentů nejúspěšnější zemí.

„Jsem velmi hrdý na úspěchy těchto mladých žen. Lindina kariéra začala již v roce 2000, tak máme proč bilancovat. Myslím, že když se potká správná energie, která je založená na důvěře mezi modelkou a managementem, vzniknou takové krásné dlouholeté kariéry a přátelství. Věřím, že i v tomto ročníku castingů do soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, které začínají 12. května, objevíme, jak v sekci žen, tak i mladých mužů, budoucí úspěšné tváře světového modelingu,“ nechal se slyšet ředitel soutěže Saša Jány.

Trendy v módě se mění a tím i poptávka po konkrétních typech modelek a modelů. Jedna z nejúspěšnějších modelek poslední dekády Denisa Dvořáková uvedla, že jedno novým nadějím chybět nesmí. „Vždycky se to mění a vyvíjí. Někdy jsou například více v kurzu zajímavější holky, které nejsou typicky krásné. Nikdy to ale nebylo o jednom typu, délce vlasů a podobně. Vždycky je to o charismatu dané holky a o tom, jak svůj potenciál dokáže prodat,“ řekla v jednom ze svých posledních rozhovorů pro Super.cz Denisa Dvořáková. ■