Poznali byste ho po víc než třiceti letech? Podívejte se, jak dnes vypadá Vašek z Cirkusu Humberto

Poznali byste ho dnes? Foto: Jaroslav Hauer/Auto Opat (3x)

„Já se tomu herectví už tolik nevěnuji. Ze světa showbyznysu jsem před lety de facto odešel, podnikal jsem a dnes působím v manažerské pozici bezpečnostních služeb. A jako neuvolněný starosta nově u nás v Trubíně," řekl Mang pro Super.cz.

Komunální politiku za herectví rozhodně nehodlá vyměnit, na podzim prý hodlá obhajovat svůj mandát. Občas si ale k herectví odskočí.

„Jsem rád, že mi režisér Artur Kaiser dal byť malou, ale výraznější roli v jeho novém filmu Cirkus Maximum, který půjde v září do kin. Zase jsem si zpátky přičichl k té atmosféře a musím říct, že mě to vrátilo zpátky a nebránil bych se dalším rolím, pokud by za to stály,“ řekl nám v rozhovoru Vašek z Cirkusu Humberto.

Bývalou dětskou hvězdu jsme vyzpovídali na otevření showroomu s auty, kde se pohybovala další bývalá dětská hvězda Regina Řandová. „Reginu pochopitelně znám. Dodnes ale jen z obrazovky. Je to neskutečně milá a stále krásná žena. A má velký smysl pro humor, a to mě baví,“ podotkl Pavel Mang, který se nedávno stal i starostou obce Trubín na Berounsku, kde s rodinou žije.

„Pavel Mang je moc milý a pořád má tu jiskru v oku, jako měl malý Vašek v Cirkusu Humberto. Hezky jsme to všechno zdrbli,“ dodala s úsměvem herečka a dabérka Regina Řandová. ■