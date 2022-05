Tyhle šaty chtěla jako svatební: Model s odhaleným bříškem Veronice Kašákové snoubenec zakázal

Veronika Kašáková Super.cz

"Už si to tolik neužívám, protože nemám čas si zajet k vizážistce nebo make-up artistce a všechno musím zvládnout sama doma. Užívám si to až teď, když jsme dojeli a předala jsem malého a úplně super to bude, až mi pípne esemeska, že spí," řekla Super.cz před vyhlášením nové Miss Czech Republic.

Bílé šaty s odhaleným bříškem, které na akci vynesla, měla ušité na míru. "To bylo taky vtipné, protože mi volala švadlenka, že včera ještě nebyly hotové a my bydlíme 100 kilometrů daleko. Tak mi je musel vyzvednout brácha, já se u něj teď stavovala a on spal, protože vstává ráno do práce. No nemám to jednoduché," přiznala.

"Přiznám se, že jsem kvůli těmhle šatům asi čtrnáct dní nejedla sladké, protože už při zkoušce bylo jasné, že nic neodpustí. Ale hrozně se mi líbily a líbily by se mi jako svatební. Svatba bude letos, hrozně se na ni těším, ale tyhle šaty tedy mít nebudu," prozradila Veronika, která se ve výběru neshodla se svým snoubencem Milanem Sovadinou. ■