Že na něj Agáta Hanychová vytáhla dávné pletky, nesnášel dobře: Je to její boj, potřebuje si přihřát řízeček, řekl Tomáš Zástěra

Tomáš Zástěra Super.cz

"Mezitím jsem se viděl s Danielem, Gáborem a Nathanem, ale s nikým dalším, tak jsem byl zvědavý, jak to bude probíhat. Já odcházel ve fázi, kdy to ještě nebylo tak vyhrocené, takže vzpomínám na to hezké. A pokud jde o to nejmíň hezké, tak to bylo to, že tam byl hlad, blbě se tam spalo, trochu pršelo a soutěže byly náročné. A pak byly ty aliance, ale to mě taky nepřekvapilo. To je i v každé práci," mínil Tomáš, jemuž prý nikdo zatím v životě nevrazil kudlu do zad.

Když bychom odbočili od účasti v reality show, zajímalo nás, co bylo zatím jeho největším životním zklamáním. "Nic zásadního, možná na to tím pádem pořád čekám. Možná jsem si říkal, že by bylo lepší moderovat nějakou větší televizní show, což nikdy nepřišlo. Ale třeba i to mě ještě čeká," doufá moderátor.

Během Survivoru se Tomáše nemile dotklo, když ho Agáta Hanychová (37) označila jako jednoho ze svých bývalých kluků, kteří se reality show účastní. "Bylo to před mnoha a mnoha lety a mrzelo mě, že se to muselo vytáhnout zrovna teď. Tedy mrzelo... Vytáhla to a je to její boj. Já jsem to přiznal, protože je to pravda, ale myslím si, že je to tak dávno, že bylo zbytečné to komentovat. Myslím, že to tam úplně nepatřilo, ale každý si potřebuje přihrát ten svůj řízeček," shrnul.

Podle fanynek byl Zástěra jedním z největších sympaťáků ze Survivoru, ale jeho srdce zatím žádná nezískala. "Stále se mi nedaří najít životní partnerku. Nabídku žádné z fanynek jsem nevyužil. Byl bych raději, kdyby se v mém životě objevila žena, která mě pozná jinak než z televize a reality show. A asi jsem příliš vybíravý a už dlouho sám, takže si člověk na tu samotu zvykne. Čekám na lásku, která to prolomí. I rodina mi říká, že už je na čase," uzavřel. ■