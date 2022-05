Po Agátě Hanychové žádný milostný vztah nenavázal: Potetovaný truhlář si chce splnit velký sen

Adam Raiter Super.cz

"Bylo to zvláštní, protože jsem nepatřil ani do jednoho kmene, nepřijal by mě ani ten druhý. S tím souviselo i to mluvení. Řekl jsem si, že to všechno pustím, když nechci hrát jako oni, tak budu hrát po svém a aspoň budu vidět," vysvětlil svoji strategii. O zviditelnění Adamovi šlo kvůli tomu, že si chce splnit svůj sen a mít vlastní řemeslný pořad, který by moderoval, o čemž v našem videu vyprávěl, a už je to prý na dobré cestě.

Zajímalo nás i to, jak to má po rozchodu s Agátou s láskou. "Láska přijde sama. Nehrotím to a myslím, že to tak máme všichni, že kolem nás chodí spousta lidí, fanynek. Nevíte, komu věřit. Byl bych radši, kdyby přišel někdo z předtím. Nejdřív je potřeba to ustálit, zvyknout si a pak teprve řešit holky," míní Adam, který prý od rozchodu s Agátou žádnou vážnou známost neměl. "Neberu žádné náhradníky, jdu jasně za svým cílem a taková holka ještě nepřišla. Ani na ostrově, tam na to nebyly ani podmínky," uzavřel. ■