Kvůli nenávistným vzkazům se hroutila: Shopaholic Nikol se stala terčem internetových trollů už podruhé

Nikola Čechová Super.cz

"Survivor byl pro mě životní zážitek, s odstupem člověk zapomíná to hodně špatné. Zůstávají ty hezké a seberozvojové věci. Je fakt, že jsem nevěděla, jaké emoce jsem vzbuzovala, a byla jsem překvapená. Beru to tak, že je to daň za tu soutěž. Nečekala jsem, že toho bude až tolik a musela jsem se s tím nějak sžít a uvědomit si, co si mám brát k srdci, a co už je jenom nějaké plivání. Možná jsem to potřebovala, protože dřív jsem si brala k srdci jeden dva negativní komentáře, a teď jich byly stovky," svěřila.

V životě se do téhle situace dostala už podruhé. První série negativních reakcí přišla, když začala s Milanem Peroutkou (32) uvávět Snídani s Novou. "To byl takový předvoj, kde jsem si to vyzkoušela, a tady jsme to dorazili. Taky to nebylo nic moc. Kdyby nepadla tahle otázka, tak bych na to zapomněla. Vidíte, člověk zapomíná a zůstává jen to hezké," krčila rameny a připustila, že jí bylo i do breku.

V našem videu vyprávěla i o tom, že negativní reakce naštěstí nepoznamenaly její práci, a spokojená je i ve vztahu se staronovým přítelem Jakubem Mahdalem. ■