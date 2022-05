Drsňák ze Survivoru Gábor Boráros přiznal nevěru. Od partnerky a novorozené dcerky se stěhuje

Gábor Boráros přiznal nevěru. Super.cz

Už má po operaci kolene, kterou musel absolvovat po návratu z reality show Survivor, a rád by se zase vrátil k boji. "Už jsem v plné síle, i když dva naplánované zápasy se kvůli soupeřům zrušili," řekl Super.cz zápasník Gábor Boráros. Mohl by tedy mít víc času věnovat se dceři Zoře, která se narodila 5. dubna na jeho narozeniny. A to přesto, že s partnerkou Monikou Jákliovou už netvoří pár.