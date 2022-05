Vyčítali jí, že má její malý syn dlouhé vlásky a pletli si ho s holčičkou: Martina Gavriely nechá klučinu konečně ostříhat

Martina Gavriely Super.cz

"Můj přítel je muzikant, plno rockerů dlouhé vlasy nosí. Takže Lee má také dlouhé vlasy a teprve asi před čtrnácti dny sám řekl, že chce ostříhat. Takže v nejbližší době půjdeme k holiči. Ale je to jeho přání až teď a my to respektujeme," upřesnila. Smáli jsme se, že když si to Lee rozmyslí, bude mít Martina snadné řešení, protože se živí prodlužováním vlasů.

Pokud jde o práci, Martina už moderování zcela pověsila na hřebík. "Věnuju se tomu prodlužku a hlavně jsem na plný úvazek máma a snažím se pomáhat i Jessie. Mrzí mě, že jsem babička na houby. Tím, že mám sama malé dítě, a je mi skoro čtyřiačtyřicet, jsem unavená. Je škoda, že se Oliva nenarodila o rok nebo dva později, že bych jí mohla víc pomáhat," uzavřela. ■