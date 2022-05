Chtěla být modelkou, místo toho v 19 otěhotněla: Dcera Martiny Gavriely se pochlubila roční holčičkou

Jessica Gavriely Super.cz

"Přišel covid, stalo se, bylo to překvápko, ale neměnila bych. Jsem nadmíru spokojená. Ve dvaceti je to záhul, ale je to úplně něco jiného, posunulo mě to úplně jinam," míní Jessica. "Jediné minus je, že nemám okolo moc maminek, moje kamarádky ještě děti nemají, tak nemám s kým řešit maminkovské věci. Ale všichni malou zbožňují a já si mateřství užívám," ujistila nás.

S otcem Olivie jim to prý funguje, i když nějaké problémy byly. "Ale svatbu zatím v plánu nemám," svěřila. K rodičovské si Jessica přivydělává. "S mámou děláme prodlužování vlasů, do toho líčím a ještě jezdím uklízet. Modeling šel opravdu stranou. Myslím, že bych na to ještě neměla tělo špatné, kila navíc se mi vyhnula. Ale ono mě to stejně nikdy moc nebavilo. Jsem svým pánem a jsem takhle spokojená," uvavřela. ■