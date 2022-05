Plastikám dává červenou. Nová královna krásy sází na přirozenost. Podívejte se na ni v plavkách ze všech stran

Krystyna Pyszková je novou Miss Czech Republic. Super.cz

"Jsem neskutečně šťastná, všechno ještě vstřebávám. Jsem ráda, že porota zvolila právě mě a vím určitě, že se budu snažit na Miss World reprezentovat Českou republiku co nejlépe," řekla Super.cz nová Miss Czech Republic.

Svůj triumf nečekala. "Na castingu bylo tolik silných dívek, že jsem to vůbec nečekala. Každá dívka v TOP 10 byla velmi kvalitní, nemyslela jsem si to, ale doufala jsem v to," usmála se Krystyna, která pracuje jako modelka především v zahraničí.

"Začnu se pohybovat více v České republice, hodně jsem cestovala za prací, hlavně jsem pracovala v Miláně a v Londýně. Nyní budu více zde, což mi naprosto vyhovuje, mám tu školu, budu mít missí povinnosti," vysvětluje.

Nová Miss Czech Republic je zadaná. Její partner žije v Londýně. Věří, že jim vztah vydrží. "Pokud bychom se s partnerem měli rozejít, určitě to nebude kvůli Miss. Máme se moc rádi, věřím, že nám to vydrží ještě dlouho," doufá Krystyna Pyszková.

Krystyna vyrostla do výšky 184 centimetrů. Má nekonečně dlouhé nohy, pyšní se velmi štíhlou pevnou postavou. I když proti plastickým operacím nic nemá, sama je naprosto přírodní a nic ani neplánuje, a to ani zvětšení ňader.

"Jsem spíše zastánce přirozené krásy, zatím to v plánu nemám. Chtěla bych ukázat dívkám, že můžou být krásné tak, jak jsou. Nic proti plastikám nemám, ale já se na nic nechystám," dodala nová královna krásy. ■