Jágr, Machálková i Klus slavili Den matek. A kdo další se pochlubil snímkem s maminkou?

Jaromír Jágr s maminkou Foto: archiv J. Jágra

„Krásný sváteční den a také objetí a všechno nejlepší všem maminkám. Jsem tak ráda, že tu mou ještě mám,“ rozněžnila se zpěvačka Leona Machálková (54).

Na svou „mama Jagr“ nedá dopustit ani hokejová legenda Jaromír Jágr (50). Její kuchařské umění je ostatně pověstné a maminka Anna má lví podíl na skvělých výkonech svého syna v NHL, kde mu v minulosti vařila svíčkovou a další speciality domácí kuchyně. „Dneska je Den matek, tak nezapomeňte na tu svou,“ připomínal svým fanouškům Jágr.

„Mám tě ráda, mami, zdraví a lásku všem maminkám,“ popřála všem matkám i moderátorka Lucie Křížková (37). Modelka Nikol Švantnerová (29) se pro změnu pochlubila svou maminkou, která vypadá spíše jako její sestra. Však také společně sportují! „Krásný Den matek, oslavily jsme to včera společným během a užily si takovéto hezké společné focení,“ tetelila se blahem misska.

Tomáš Klus a jeho píseň pro maminky

To zpěvák Tomáš Klus (35) popřál, nejen té své, ale i všem dalším maminkám, po svém. Složil jim písničku! „Maminky! Všechno nejlepší! Díky vám, že jsme tu. Kéž nám dojde, že jsme do jednoho z matek, že ustane zmatek tak neuctivý vůči vašemu nepřekonatelnému daru – životu. Ať žijou maminky,“ popřál zpěvák. A jaké další celebrity sdílely snímky s maminkami? Podívejte se do galerie. ■