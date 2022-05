Vítězem Survivoru je bratr Evy Perkausové, který měl od začátku nejvyšší ambice. Co si pořídí za pohádkovou výhru?

Vladimír Čapek vyhrál show o přežití Survivor. TV Nova

„Nemůžu tomu uvěřit, to není možné. Holky budou doma koukat. Holky, je to doma. Nevěřil bych, že se to dá dokázat. Můj sen se stává skutečností,“ nevěřil do poslední chvíle, že opravdu vyhrál.

IT konzultant největší české počítačové firmy si už jen účastí v drsné soutěži splnil svůj obrovský sen. A od začátku měl ty největší ambice. „Jsem univerzální, introvert i extrovert. Jsem velkým fanouškem, takže na výhru mám ty nejvyšší ambice a doufám, že to, že tuhle soutěž znám a mám ji nakoukanou, by mi to mohlo pomoct,“ prozradil o sobě už v medailonku. A to mu zjevně opravdu pomohlo.

Paradoxní je, že hned při prvním vyřazování unikl jen o fous vypadnutí, ale nakonec to dotáhl až na samý vrchol. A jak naloží s krásnou výhrou? „Pro mě cesta po Survivoru bude určitě o tom, abych zlepšil život své rodiny. Mám totiž jeden velký rest. Chtěl bych pro ně mít zajištěné bydlení a tam pak mít celou rodinu. Takže to bude můj život po Survivoru,“ řekl TN.cz Vláďa. ■