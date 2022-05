Amber Heard se zhroutila během výpovědi: Takhle popsala údajný incident, při němž Depp přišel o kus prstu

Amber Heard během své emotivní výpovědi Profimedia.cz

Vypověděla, že s ní během potyčky hodil o zeď, o stůl a poté ji bil do tváře. Podle ní byl opilý a ona se mu snažila vzít láhev. To se jí nakonec prý podařilo a rozbila ji o zem, což Deppa mělo naštvat natolik, že po ní měl házet láhve a se střepem u obličeje jí vyhrožovat, že ji pořeže. Přiznala ale, že si nepamatuje, že by po svém ex něco hodila ona.

„Házel s láhvemi a pak mi roztrhl noční košili a křičel na mě, že mě nenávidí a zničila jsem mu život. Nikdy jsem nebyla tak vyděšená,“ vzlykala.

Dále vypověděla, že ji měl Johnny škrtit, nemohla dýchat a nic dalšího si nepamatuje. Deppa také obvinila, že ji měl sexuálně napadnout láhví, což podle ní vedlo k tomu, že se na podlaze koupelny dávila.

Australský incident Depp popsal zcela jinak, v uplynulých týdnech vypověděl, že hádku vyvolala Heard, a to ona měla hodit láhev po něm. Ta mu měla useknout kus prostředníčku. Zranění potvrdili Deppův tehdejší bodyguard Malcolm Connolly i jeho lékař David Kipper, který řekl, že našel krvácejícího Deppa na podlaze v koupelně a odvezl ho do nemocnice. Oba vypovídali v uplynulých týdnech.

Lékař dále uvedl, že po incidentu mluvil s Heard, která nevykazovala žádné známky fyzického napadení. Doplnil také, že ho nikdy nekontaktovala se žádným zraněním. Amber u soudu nepředložila žádné lékařské zprávy, které by její obvinění proti Deppovi potvrzovaly.

Connolly pak při jiném stání popsal hádku jako chaos s tím, že Heard křičela na Deppa, že je zbabělec, zatímco on si ošetřoval zraněný prst. Slyšel prý také Deppa, jak křičí: „Podívej se na to, usekla mi prst! Hodila po mně láhev vodky!“ Přiznal ovšem také, že tehdy lhal o tom, jak se herec poranil, aby chránil Heard. Depp tehdy v nemocnici uvedl, že se pořezal sám.

Heard během svého slyšení mimo jiné vylíčila, že opilecké eskapády Deppa byly časté. S drogami a alkoholem to prý přeháněl a ona si přála, aby se šel léčit. Tvrdila, že po něm ona i jeho tým často uklízeli zvratky a výkaly, když v opilosti odpadl. A protože jejím slovům nikdo nevěřil, začala si údajně opilého manžela fotit.

Fotografie předložila jako důkaz u soudu, Deppův tým nicméně namítl, že dokazují pouze to, že herec někde usnul. Johnny nicméně problémy s návykovými látkami přiznal. Trvá ovšem na tom, že během potyček to byl on, kdo byl obětí násilí ze strany Heard, nikoliv naopak, a opakovaně odmítl, že by svou ex, již žaluje pro pomluvu, někdy fyzicky nebo sexuálně napadl. ■